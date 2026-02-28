دعم أميركي لباكستان مع تصاعد "الحرب المفتوحة" ضد أفغانستان

شفق نيوز- إسلام آباد/ كابول/ واشنطن

أكدت باكستان، يوم السبت، عزمها على "الدفاع عن نفسها"، بعدما أعلنت الولايات المتحدة دعمها لإسلام آباد في حربها على سلطات طالبان في أفغانستان.

وأعلنت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية أليسون هوكر، عبر "إكس" عقب محادثات مع مسؤول باكستاني، أن واشنطن "تواصل متابعة الوضع عن كثب وأعربنا عن دعمنا لحق باكستان في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات طالبان".

وكانت باكستان قد قصفت، أمس الجمعة، العاصمة الأفغانية كابول ومدناً أخرى كبرى، معلنة "الحرب المفتوحة" على سلطات طالبان رداً على هجوم أفغاني عبر الحدود.

وأكد وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف عبر "إكس": "نفد صبرنا. الآن أصبحت حربا مفتوحة بيننا وبينكم"، فيما شدد رئيس الوزراء شهباز شريف عبر حساب حكومته على المنصة ذاتها، على أن "قواتنا لديها كل القدرة الضرورية لسحق أي طموح عدواني".

كما وصف وزير الداخلية محسن نقوي القصف الذي استهدف مواقع في كابول وقندهار وولاية باكتيا الحدودية شرقي البلاد، بأنه "رد مناسب" على الهجوم الأفغاني الخميس.

في المقابل، أعلن الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أن حكومته ترغب في حل النزاع عبر "الحوار"، قائلاً خلال مؤتمر صحفي: "شددنا مرارا على ضرورة أن يكون الحل سلميا وما زلنا نرغب في أن تحل المشكلة بواسطة الحوار"، مشيراً إلى "طائرات استطلاع باكستانية تحلق راهنا في المجال الجوي الأفغاني".

وتتهم إسلام آباد كابول بإيواء جماعات مسلحة تنفذ هجمات داخل باكستان انطلاقاً من الأراضي الأفغانية، وهو ما تنفيه حكومة طالبان، فيما تبنت حركة طالبان الباكستانية معظم تلك الهجمات.

وتصاعدت المواجهات أخيراً مع إغلاق المعابر الحدودية منذ المعارك التي اندلعت في أكتوبر، وأسفرت عن أكثر من 70 قتيلاً من الجانبين.

من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى "وقف فوري للأعمال القتالية" بين البلدين، معرباً عن "قلقه الكبير" إزاء "تأثير هذا العنف على المدنيين"، وفق ما نقل الناطق باسمه ستيفان دوجاريك.