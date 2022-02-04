دعم عسكري فرنسي عاجل لحماية الإمارات من الهجمات الصاروخية

شفق نيوز / أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، يوم الجمعة، عزم بلادها تقديم دعم عسكري عاجل لضمان أمن مجال الإمارات الجوي، بعد هجمات "أنصار الله" اليمنية الأخيرة.

وذكرت الوزيرة في تغريدة على تويتر، أن "طائرات رافال المقاتلة المتمركزة في القاعدة الفرنسية في أبو ظبي ستكون إلى جانب القوات الإماراتية في مهمات الاستطلاع والرصد والاعتراض عند الحاجة"، مؤكدة في الوقت نفسه "متانة الشراكة الاستراتيجية مع الإمارات".

وأضافت أن "الإمارات كانت ضحية لاعتداءات شنيعة شهر يناير الماضي".

وكانت الإمارات قد أعلنت الأربعاء الماضي، اعتراض وتدمير 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة فجر يوم (الأربعاء) بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان.