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دعمت المتظاهرين بـ"جلسة تصوير" من دون حجاب.. اعتقال "زليخا" في إيران

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-20T20:44:00+0000
دعمت المتظاهرين بـ"جلسة تصوير" من دون حجاب.. اعتقال "زليخا" في إيران

شفق نيوز/ ألقت السلطات الأمنية الأيرانية، مساء الأحد، القبض على الممثلة الإيرانية البارزة "كتايون رياحي" بتهمة دعم التظاهرات المناهضة للنظام ونشر صورتها من دون حجاب.

وأفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، في خبر لها، تابعته وكالة شفق نيوز، بأن "كتايون رياحي التي اشتهرت بدور زليخا في المسلسل الايراني (يوسف الصديق)، قد تم اعتقالها اليوم من قبل قوات الأمن الإيرانية".

يأتي هذا في وقت ظهرت فيه رياحي، من دون حجاب وأعلنت عن دعمها للحركة الاحتجاجية والتظاهرات التي تجتاح مدناً إيرانية عدة، منذ وفاة مهسا اميني بعد إلقاء القبض عليها من قبل القوات الأمنية الايرانية منذ نحو ثلاثة أشهر.

وكانت رياحي الشهيرة بدور "زليخا"، قد نشرت صورتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من دون حجاب، للتعبير عن دعمها للمتظاهرين الإيرانيين.

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