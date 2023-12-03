دعماً لإسرائيل.. طائرات مقاتلة بريطانية تحلق في سماء غزة بحثا عن "الرهائن"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، يوم الأحد، أن الجيش سيقوم بـ"رحلات استطلاعية فوق قطاع غزة"، للمساعدة في تحديد أماكن الرهائن الذين تحتجزهم حماس منذ هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان لها: "دعما لأنشطة إنقاذ الرهائن المستمرة، ستجري وزارة الدفاع البريطانية رحلات استطلاعية فوق شرق البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك العمل في المجال الجوي فوق إسرائيل وغزة".

وأكدت أن "طائرات المراقبة ستكون غير مسلحة، ولن يكون لها أي دور قتالي، وستكون مهمتها فقط تحديد مكان الرهائن".

ويقدّر الجيش الإسرائيلي عدد الأشخاص الذين احتجزوا واقتيدوا رهائن إلى قطاع غزة في هجوم حماس بنحو 240، وبعد إطلاق سراح ما مجموعه 110 رهائن منذ بدء النزاع، بما في ذلك 105 خلال الهدنة، معظمهم نساء وقصّر، ما يزال هناك 136 رهينة لدى حركة حماس، وفصائل فلسطينية أخرى، وفق السلطات الإسرائيلية.

وأسفر هجوم حماس، عن سقوط نحو 1200 قتيل في إسرائيل، غالبيتهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وتوعّدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس، وأوقع القصف المكثف على غزة والذي ترافق اعتباراً من 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع عمليات برية واسعة داخل القطاع، أكثر من 15 ألف قتيل، معظمهم مدنيون وبينهم ما يزيد عن 6 آلاف طفل، وفق السلطات الصحية في غزة.