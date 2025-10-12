دعماً لفلسطين.. تظاهرات تتسبب بإصابة العشرات وتدمير 57 مبنى في سويسرا

شفق نيوز- برن

كشفت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأحد، عن حدوث أعمال عنف وشغب خلال تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين غير مصرح بها في العاصمة السويسرية برن.

وذكرت وسائل الإعلام، أن اشتباكات عنيفة اندلعت خلال تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في العاصمة السويسرية برن نهاية هذا الأسبوع، أسفرت عن إصابة 18 شخصاً واثنين من المتظاهرين، وتسببت بأضرار جسيمة بالممتلكات، بحسب الشرطة السويسرية.

وبحسب المصادر، فإن التظاهرة غير المصرح بها في المدينة انطلقت بعد ظهر أمس السبت، وضمت أكثر من 5 آلاف شخص، ارتدى عدد كبير منهم ملابس سوداء وأقنعة، واشتبكوا مع الشرطة وخربوا ممتلكات.

بدورها، قالت شرطة برن، إن "التظاهرة تحولت إلى اضطرابات، متسبّبة بأضرار جسيمة في الممتلكات"، مبينة أن "عناصر إنفاذ القانون تعرضوا أيضا لهجمات متكررة بأدوات خطيرة، بينها معدات بناء وأثاث وحجارة وزجاجات وعبوات إطفاء حريق وألعاب نارية ومؤشرات ليزر".

وأوضحت أن ما لا يقل عن 57 مبنى وتسع مركبات تابعة للشرطة تعرضت لأضرار، واستخدمت شرطة مكافحة الشغب خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والهراوات لتفريق المتظاهرين، ومنع عدة آلاف منهم من الوصول إلى مبنى البرلمان ومحطة القطار، بعد أن هدد بعضهم على ما يبدو بعرقلة حركة القطارات.

وأشارت إلى أن 16 ضابطاً مع متظاهرين اثنين أصيبوا، كما تم تحطيم العديد من النوافذ في وسط المدينة، وتخريب الجدران.

وتابعت الشرطة أن المتظاهرين حاولوا مرارا اختراق الحواجز، من خلال استهداف عناصرها بالحجارة وطفايات الحريق والألعاب النارية والليزر.

وكان المتظاهرون يحتجون على ما وصفوه بـ "جرائم إسرائيل" في غزة، وما يعتبرونه "دعما غير كاف" من الحكومة السويسرية للشعب الفلسطيني.

وأُوقفت الشرطة 536 شخصا ودققت في هوياتهم قبل إبعادهم من المنطقة، وفقاً لنفس البيان، مؤكدة أن أحد الذين تحققت منهم كانت قد صدرت بحقه مذكرة توقيف.

وختمت الشرطة حديثها بالقول إن آخرين معرضون لإمكانية توجيه تهم إليهم بارتكاب جرائم تشمل الشغب، وإتلاف ممتلكات، واقتحام منازل، والإيذاء الجسدي، والحرق، والعنف أو التهديد ضد السلطات.