دعت بن زايد لزيارتها.. طهران: موعد الجولة السادسة مع الرياض لم يحدد ونفاوضها بالحج

شفق نيوز / كشفت وزارة الخارجية الايرانية، اليوم الثلاثاء، عدم تحديد موعد "حتى الآن" لمفاوضات الجولة السادسة مع السعودية مع دخولها بمفاوضات الحج مع الرياض، فيما كشفت عن سعيها لتعزيز علاقاتها مع دول الجوار ومنها دعوة الرئيس الاماراتي لزيارة طهران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الأسبوعي في مبنى وزارة الخارجية واطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن "الجولة السادسة من المفاوضات مع السعودية لم يتم تحديد موعدها بعد، وننتظر أن نرى سير التفاهمات بين البلدين الى اين تؤدي".

وكانت بغداد قد استضافت، بحسب صحيفة "نور نيوز" الإيرانية شبه الرسمية، في 23 نيسان 2022، المحادثات بين إيران والسعودية في جولتها الخامسة والتي عقدت بين مسؤولين رفيعي المستوى من مجلس الأمن القومي الإيراني، ورئيس وكالة الاستخبارات السعودية، وذلك بعد قطيعة بدأت في 2016 بعد أن اقتحم محتجون إيرانيون السفارة السعودية في العاصمة الإيرانية احتجاجاً على إعدام رجل دين شيعي في السعودية.

وأضاف خطيب زادة أن "هناك اتفاقات مع الجانب السعودي حول موسم الحج ونأمل أن نرى موسماً هادئاً هذا العام، مع أننا التحقنا بصورة متأخرة في الترتيبات الخاصة به

وبيّن المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية أن "هناك توجهاً جاداً من قبل الحكومة الإيرانية لتعزيز علاقاتها مع دول الجوار"، مضيفا: "نحو 12 مذكرة تفاهم بين إيران وسلطنة عمان، وتنفيذ اتفاقات سابقة بين البلدين، تعبر عن هذا التوجه".

ولفت المتحدث الإيراني إلى أن "زيارة الرئيس الطاجيكي الى طهران وتوقيع 17 مذكرة تفاهم بين البلدين في مختلف المجالات، تعد نموذجاً آخر على تركيز السياسة الخارجية للحكومة على دول الجوار".

وأشار خطيب زادة إلى أن "وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، سيقوم قريباً بزيارات إقليمية لتمهيد زيارات متبادلة بين الرئيس الإيراني ورؤساء وسلطات بعض دول المنطقة"، مؤكدا "دعوة طهران لرئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، لزيارة إيران".