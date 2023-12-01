دعا إلى استفتاء يشارك فيه الفلسطينيون والاسرائيليون.. خامنئي: وجهة نظر إيران ليست رمي اليهود في البحر

شفق نيوز/ أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتقد بضرورة اجراء استفتاء في فلسطين وأخذ رأي الشعب؛ موضحاً بأن وجهة نظر إيران ليست رمي اليهود في البحر.

وأوضح خامنئي طبيعة الاستفتاء بأن "يكون لجميع سكان فلسطين الأصليين الذين كانوا مقيمين فيها منذ 100 عام، بما في ذلك المسلمين والمسيحيين واليهود، الحق في المشاركة في استفتاء تقرير المصير".

كما أضاف أنه "سيكون لممثلي الشعب الفلسطيني من المسلمين والمسيحيين واليهود دور أساسيا وإداريا في جميع مراحل التخطيط وتنفيذ المشروع".

وأشار إلى أن "بهدف تسهيل مشاركة جميع الفلسطينيين أينما تواجدوا في الأراضي المحتلة أو خارجها، وخاصة اللاجئين، في هذا الاستفتاء، سيتم تنفيذ المشروع العالمي لتحديد الهوية والتعداد السكاني وتسجيل الهوية الشاملة لجميع السكان الأصليين لفلسطين في الداخل والدول الأخرى؛ حيث ستتولى منظمة دولية بحضور ممثلين عن الشعب الفلسطيني مهمة تنفيذ هذا المشروع".

ولفت إلى أنه "سيتم تشكيل لجنة دولية بإشراف ومشاركة الأمم المتحدة وبحضور ممثلي الشعب الفلسطيني لتنفيذ الخطة المذكورة والتركيز على القضايا الأساسية لفلسطين بما فيها التاريخية والسيادية والإقليمية إلى جانب قضايا المدينة المقدسة".

وبين أنه "سيتم تشكيل صندوق دولي بمساعدة أعضاء المجتمع الدولي تحت إشراف اللجنة المذكورة لتعزيز ودعم تنفيذ هذه الخطة".

المصدر قناة العالم الإيرانية