دعا لاستغلال "الفرصة التاريخية".. الأسد: عروبة سوريا بانتمائها لا بالأحضان التي تتغير

شفق نيوز / دعا الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الجمعة، الى استغلال "الفرصة التاريخية" المتاحة للعرب في ظل تغيير الوضع الدولي الحالي، فيما اعرب عن امله بالتقارب العربي الداخلي ومع الدول الإقليمية.

وقال الرئيس بشار الأسد خلال كلمته في أعمال القمة العربية الـ32 في جدة بالمملكة العربية السعودية إن "الاخطار لم تعد محدقة بل محققة، ونحن اليوم أمام فرصة تغيير الوضع الدولي وهي فرصة تاريخية لاعادة ترتيب شؤوننا بلا تدخل خارجي، في وقت نواجه هيمنة الغرب المجرد من الأصدقاء والشركاء والمبادئ".

وأعرب الأسد عن "أمله المرتفع نتيجة التقارب العربي- العربي، والتقارب العربي- الإقليمي"، مبيناً أن العمل العربي المشترك يحتاج الى ضوابط وسياسة موحدة".

وعن عودة سوريا الى الجامعة العربية أوضح الأسد أن "عروبة سوريا بانتمائها لا بالاحضان التي تتغير".