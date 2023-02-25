"دعاء إبراهيم" يدفع رئيس الشورى السعودي للرد على نظيره الأردني: المقصود مكة وليس العراق

شفق نيوز/ تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت، مقطع فيديو صحح فيه رئيس مجلس الشورى السعودي لرئيس مجلس النواب الأردني تفسير آية قرآنية استشهد بها خلال حديثه وربطها بالعراق.

وكان ذلك خلال جلسة المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي التي عقدت في العاصمة العراقية بغداد، بحضور رؤساء البرلمانات العربية.

وذكر رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي خلال كلمته الآية القرآنية: "رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات"، وأشار إلى أن ذلك الدعاء هو للنبي إبراهيم وأن البلد المقصود هو العراق، وذلك في إطار إشادته بالعراق البلد الذي يستضيف الجلسة.

رئيس البرلمان الاردني يقول البلد الآمن قي قول ربي اجعل هذا البلد آمناً هي #العراق ورئيس مجلس الشورى السعودي يرد المقصود #مكة pic.twitter.com/rVbhCu6Xur — SAUDI GENERAL (@Saudi_General) February 25, 2023

وفور انتهاء كلمة الصفدي، طلب رئيس مجلس الشورى في السعودية عبدالله آل الشيخ مداخلة إيضاح من رئيس الجلسة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي.

وأوضح آل الشيخ أن البلد في الآية التي ذكرها الصفدي هو مكة المكرمة .

وذكر آل الشيخ بدقة مواضع أخرى في القرآن الكريم وردت فيها آيات متشابهة وجميعها تشير فيها كلمة البلد إلى مكة المكرمة.