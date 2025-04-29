"درزن" عقوبات أمريكية على كيانات وأفراد تدعم الحرس الثوري الإيراني

شفق نيوز/ استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، يوم الثلاثاء، ستة كيانات وستة أفراد في إيران والصين بالعقوبات لـ"إدارتهم شبكة لتوريد مكونات وقود الصواريخ لصالح الحرس الثوري الإيراني".

وسهلت هذه الشبكة "نقل مواد مثل بيركلورات الصوديوم وثنائي أوكتيل السباكات من الصين إلى إيران، وهي مواد تُستخدم في تصنيع محركات الصواريخ الباليستية".

وشملت العقوبات شركة "سامن تجارت برمان" الإيرانية وقادتها وشركاءها، إضافة إلى شركات صينية مثل "شينزين آمور لوجيستكس".

وتم اتخاذ هذه الإجراءات بموجب الأمر التنفيذي 13382 الذي يستهدف الجهات التي تساهم في انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وبموجب العقوبات، يتم تجميد أصول الأشخاص والكيانات المشمولين، وتحظر أي تعاملات معهم داخل الولايات المتحدة أو عبرها بدون ترخيص خاص.