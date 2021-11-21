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دراسة تضع اليد على "المريض رقم صفر" بكورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-21T18:54:10+0000
دراسة تضع اليد على "المريض رقم صفر" بكورونا

شفق نيوز/ حددت دراسة أجراها عالم أمريكي شخصا في مدينة ووهان الصينية يعد "المريض رقم صفر" بفيروس كورونا، في تناقض مع فرضية الأطباء الصينيين بهذا الخصوص.

وخلصت دراسة العالم مايكل ووروبي التي نشرتها مجلة Science إلى أن أول حالة إصابة معروفة بالفيروس تعود لتاجرة مأكولات بحرية في سوق هوانان في ووهان، نقلت إلى المستشفى في 11 ديسمبر 2019.

وأشارت الدراسة إلى أن المرأة قالت إنها على دراية بعدة حالات محتملة أخرى للعدوى الجديدة في مستشفيات قرب السوق ونقل مرضى من السوق إلى مستشفى الاتحاد في 10 ديسمبر.

وحدد ووروبي في دراسته 19 حالة مبكرة لمرض "كوفيد-19" عشر منها مرتبطة بسوق ووهان.

ونفى العالم الأمريكي في دراسته فرضية الأطباء الصينيين القاضية بأن "المريض رقم صفر" هو محاسب في سن 41 عاما مقيم على بعد 30 كلم عن سوق هوانان.

وأشار ووروبي إلى أن لجوء هذا الشخص إلى المستشفى في الثامن من ديسمبر لم يكن بسبب ظهور أعراض الإصابة بكورونا لديه بل لعلاج الأسنان، وظهرت أعراض "كوفيد-19" عليه في 16 ديسمبر وتم نقله إلى المستشفى في 22 ديسمبر، وتؤكد ذلك الوثائق الطبية.

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