دراسة بريطانية تكشف عن أعراض مختلفة لجدري القردة

شفق نيوز/ كشف باحثون بريطانيون، يوم السبت، عن أعراض ظهرت على مرضى جدري القردة في المملكة المتحدة تختلف بشكل ملحوظ عن تلك التي شوهدت في تفشيات سابقة، مما أثار المخاوف من عدم التعرف على بعض الإصابات.

وبحسب الدراسة التي أجراها الباحثون على 54 مريضاً في عيادات الصحة الجنسية بلندن في ايار/ مايو الماضي، أن الأعراض اختلفت عما هو معتاد في جدري القردة حيث كانت أعراض الحمى والإرهاق أقل، والآفات الجلدية في مناطقهم التناسلية والشرجية أكبر.

وقال القائمون على البحث والذين يمثلون عدداً من المؤسسات، إنه يجب مراجعة تعريفات حالات الإصابة لتجنب إغفال بعض الحالات، لا سيما أن جدري القردة يمكن أن "يحاكي" الأمراض الشائعة الأخرى المنقولة جنسياً مثل الهربس والزهري.

ووجدت الدراسة أيضاً أن ربع مرضى جدري القردة مصابون بفيروس نقص المناعة المكتسب، وربعهم مصابون بأمراض أخرى منقولة عن طريق الجنس.

وقالت الدكتورة روث بيرن، التي شاركت في الدراسة، إن "التشخيص الخاطئ للعدوى قد يمنع فرصة التدخل المناسب والوقاية من انتقال العدوى".

وقال ديفيد هيمان، عالم أوبئة الأمراض المعدية ومستشار منظمة الصحة العالمية، بشأن تفشي المرض، إنه من المهم السيطرة على الانتشار دون وصم المصابين.

وتسبب مرض جدري القردة، وهو مرض فيروسي معتدل نسبياً في العادة ويتوطن في العديد من البلدان في غرب ووسط أفريقيا، في حدوث أكثر من 5000 حالة إصابة بالإضافة إلى وفاة واحدة خارج تلك المناطق لا سيما في أوروبا منذ أوائل أيار/ مايو وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وارتفعت الحالات أيضاً في البلدان التي ينتشر فيها المرض بشكل أكبر.