إدراج رئيس حكومة أوروبية ومحمد بن سلمان في قائمة "أعداء حرية الصحافة"

شفق نيوز/ أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود، يوم الاثنين، عن إدراج رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس السوري بشار الأسد، و34 رئيس دولة وحكومة في قائمة "أعداء حرية الصحافة".

وقالت المنظمة في بيان إنه "منذ وصول فيكتور أوربان وحزبه (فيدس) إلى السلطة في عام 2010، وضعوا المشهد الإعلامي المجري تحت سيطرتهم بشكل تدريجي".

وأضافت "تمركزت محطات الخدمة العامة للبث الإعلامي في قبضة الشركة الحكومية (إم تي في إيه)، والتي تضم أيضا وكالة الأنباء المجرية الوحيدة (إم تي آي) ومنذ صيف عام 2017، أصبحت الصحافة الإقليمية مملوكة بالكامل لرجال أعمال أصدقاء لأوربان".

وأشارت المنظمة إلى أنه "في خريف 2018، تم دمج ما يقرب من 500 شركة إعلامية مقربة من الحكومة المجرية في شركة قابضة من أجل تنسيق تقاريرها بشكل مركزي".

وتضم قائمة "أعداء حرية الصحافة" 37 رئيس دولة وحكومة يجسدون القمع القاسي لحرية الصحافة على نحو بارز، وبالإضافة إلى أوربان، تم لأول مرة إدراج الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الذي حرض بشكل متكرر ضد وسائل الإعلام، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي تتهمه المنظمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، من بين أمور أخرى، كما أَضافت المنظمة رئيسة وزراء هونغ كونغ، كاري لام، لأول مرة إلى القائمة.

وجاء في بيان المنظمة "في المنطقة الإدارية الصينية الخاصة، اضطرت صحيفة (أبل دايلي)، رمز حرية الصحافة، إلى التوقف عن النشر في حزيران/ يونيو الماضي".

وتضم القائمة أيضا العديد من "أعداء حرية الصحافة" منذ سنوات طويلة، مثل الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، والرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وقال كريستيان مير، المدير التنفيذي للمنظمة "تمت إضافة أسماء جديدة في جميع مناطق العالم. أساليب القمع التي يتبعونها مختلفة، لكنها تخدم نفس الغرض، وهو منع التقارير النقدية بأي ثمن ويؤثر هذا على الصحفيين الذين يواصلون تقاريرهم الاستقصائية بجرأة، وكذلك على السكان، الذين يُحرمون بالتالي من الوصول إلى معلومات مستقلة، وهو أمر مهم للغاية في زمن جائحة عالمية".

وأضاف "من المخيف أيضا أن المسؤولين كثيرا ما يفلتون من العقاب على الرغم من الجرائم الوحشية". وتنشر "مراسلون بلا حدود" قائمتها على فترات غير منتظمة منذ عام 2001.