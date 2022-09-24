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دبي تغير قوانين الأسرة وتسمح لغير المتزوجين بالعيش معا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-24T10:31:41+0000
دبي تغير قوانين الأسرة وتسمح لغير المتزوجين بالعيش معا

شفق نيوز/ كشفت صحيفة محلية اماراتية، اليوم السبت، عن سماح سلطات البلاد للأشخاص غير المتزوجين بالعيش معا ضمن تغيير لقوانين الأسرة، فيما وضعت اسبوعين كمهلة لجميع المعنيين لتسجيل القاطنين.

وقالت صحيفة "ذا ناشيونال نيوز" المحلية الناطقة باللغة الإنكليزية إن "دائرة الأراضي والأملاك في دبي أرسلت بريداً إلكترونياً لجميع المعنيين من ملاك ومستأجرين وشركات التطوير العقارية وطلبت منهم تسجيل القاطنين في عقاراتهم خلال أسبوعين"، دون توضيح الأسباب وراء هذه الخطوة.

ولم يتم تقديم أي تفاصيل حول أي عقوبات للمتخلفين عن تسجيل أسماء الساكنين لديهم بعد مهلة الأسبوعين.

وبينت الصحيفة أن "التحديث الجديد يأتي في أعقاب تغييرات قوانين الأسرة في الإمارات والتي تسمح للأشخاص غير المتزوجين بالعيش معا".

ووفقا للصحيفة فإنه "سيمكن تسجيل جميع الأشخاص الذين يعيشون في عقار وتوثيق عنوان سكنهم، من خلال إضافة أسمائهم على عقود (إيجاري) وهي الجهة الحكومية المناط بها توثيق عقود استئجار العقارات".

ونقلت الصحيفة عن مالك شركة "باراغون" العقارية في دبي، دين تشارتر، قوله "أصبح من القانوني الآن أن يعيش غير المتزوجين معاً".

وأضاف تشارتر: "إذا أراد شخص ما استئجار شقة أو فيلا وكان هناك العديد من العائلات التي تعيش هناك، فإن هذا التغيير يضمن معاملة هؤلاء الساكنين بشكل جيد وعادل".

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