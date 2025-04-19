دبلوماسي لشفق نيوز: محادثات روما النووية تمهد إلى لقاءات مباشرة تستضيفها فيينا

شفق نيوز/ قال مصدر دبلوماسي مطّلع على المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران يوم السبت إن اجتماع اليوم الذي يُعقد في العاصمة الإيطالية روما، قد يكون الأخير في هذا المسار من المفاوضات غير المباشرة، متوقعاً “نتائج إيجابية” للطرفين.

وأضاف المصدر، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز طالباً عدم الإشارة إلى اسمه، إن الجانبين سيتحولان بعد ذلك إلى محادثات مباشرة من دون وسيط، مرجّحاً أن تُعقد الجولة المقبلة في فيينا إذا توصّل الطرفان تفاهمات جيدة في اجتماع اليوم.

وأوضح أن التقدم المحتمل قد يمهّد الطريق لعودة حركة السفن التجارية الأميركية في الممرات البحرية إلى مستوياتها المعتادة قبل الضربات الإسرائيلية‑الأميركية في غزة واليمن.

ويقود الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، فيما يرأس مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف الفريق الأميركي. ويتواصل الجانبان عبر وسطاءٍ من سلطنة عُمان، بعدما استضافت مسقط الجولة الأولى قبل أسبوع وُصفت حينها بأنها "بنّاءة".

وكان ترامب قد انسحب عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم سنة 2015 بين طهران والقوى الكبرى، وأعاد فرض عقوبات خانقة، ثم فعّل مجدّداً سياسة "الضغط الأقصى" منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتطالب واشنطن بوقف إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب الذي تعتقد أنّه مخصّص لصنع قنبلة نووية، بينما تؤكد طهران سلمية برنامجها وتبدي استعداداً لقبول قيود محدودة مقابل رفع العقوبات، لكنها تشترط ضمانات مُحكمة تحول دون تراجع أميركي جديد كما حدث في 2018.

ومنذ 2019 تجاوزت إيران قيود الاتفاق السابق على التخصيب ومخزون اليورانيوم، ما رفع حدّة المخاوف الغربية.

ورغم إصرار الجانبين على التمسك بالمسار الدبلوماسي، لا تزال الفجوات واسعة في ملف يتجاوز عمره العقدين. وعلى غرار جولة مسقط، لن يجري أي لقاء مباشر في روما، بينما عرضت روسيا وهي طرف في اتفاق 2015 أن "تساعد أو تتوسط أو تؤدي أي دور يصبّ في مصلحة" الطرفين.