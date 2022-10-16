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دبلوماسي صيني يوضح موقف بلاده من الأزمة الأوكرانية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-16T05:32:02+0000
دبلوماسي صيني يوضح موقف بلاده من الأزمة الأوكرانية

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن السفير الصيني في أيسلندا، خه رولونغ، رد بقسوة على رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، الأميرال روب باور، بشأن موقف كل من الصين والحلف من النزاع في أوكرانيا.

واندلع جدال دبلوماسي في جمعية "الدائرة القطبية الشمالية" في أيسلندا، حيث أعلن قائد عسكري ناتوي رفيع المستوى أن الصين "لا توافق على قيمنا وتقوض النظام الدولي القائم على القواعد". ورد عليه الدبلوماسي الصيني واصفا مثل هذا البيان بأنه متغرطس.

واتهم أميرال الناتو الصين بأنها "لم تدن حتى الآن روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا". وهنا أيضا رد رولونغ على ذلك قائلا إن موقف الصين من الأزمة الأوكرانية يؤسس على المنظور التاريخي وأنه يجب على العالم أن يفهم "السبب الجذري" لهذه الأزمة.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو مين، سابقا، أن الصين تأمل بأن تنخفض حدة الأزمة الأوكرانية في أقرب وقت ممكن، وأن تتمكن جميع الأطراف من حل خلافاتها بشكل صحيح من خلال الحوار والمفاوضات.

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