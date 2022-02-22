دبلوماسي بحريني يكشف سبب تواجد الموساد الإسرائيلي في بلاده

أقر دبلوماسي بحريني رفيع بأن جهاز الموساد الإسرائيلي موجود في بلاده ضمن إطار "التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية تصريحات وكيل وزارة الخارجية البحرينية، الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، خلال جلسة في مؤتمر ميونخ للأمن مع وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس.

وقال عبدالله بن أحمد إن "هناك تعاون استخباراتي بين إسرائيل والبحرين."الموساد في البحرين وهو موجود بالمنطقة، وإذا كان هذا التعاون الأمني بين البحرين وإسرائيل يوفر المزيد من الأمن والاستقرار، فيجب أن يحدث".

وأردف قائلا: "التعاون الأمني والاستخباراتي مع إسرائيل جزء من شراكتنا، وسوف يستمر ذلك".

وجاءت هذه التصريحات بعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إلى البحرين خلال الأسبوع الماضي، والتي التقى فيها مع الملك البحريني وولي العهد رئيس الوزراء وكبار مسؤولي الدولة الخليجية.

في وقت سابق من هذا الشهر، وقع وزير الدفاع الإسرائيلي مذكرة تفاهم مع نظيره البحريني أثناء زيارته للدولة الخليجية.

وقال غانتس خلال الزيارة، إن مذكرة التفاهم التي تشمل التعاون في مجالات الاستخبارات وشراء المعدات والتدريب، ترتقي بعلاقة البلدين إلى "آفاق جديدة".

وطبعت البحرين علاقاتها مع إسرائيل في صيف 2020 ضمن إطار معاهدة إبراهيم التي جاءت برعاية الولايات المتحدة وأسفرت عن إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وأربع دول عربية.