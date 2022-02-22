سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

دبلوماسي بحريني يكشف سبب تواجد الموساد الإسرائيلي في بلاده

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-22T10:24:06+0000
دبلوماسي بحريني يكشف سبب تواجد الموساد الإسرائيلي في بلاده

أقر دبلوماسي بحريني رفيع بأن جهاز الموساد الإسرائيلي موجود في بلاده ضمن إطار "التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية تصريحات وكيل وزارة الخارجية البحرينية، الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، خلال جلسة في مؤتمر ميونخ للأمن مع وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس.

وقال عبدالله بن أحمد إن "هناك تعاون استخباراتي بين إسرائيل والبحرين."الموساد في البحرين وهو موجود بالمنطقة، وإذا كان هذا التعاون الأمني بين البحرين وإسرائيل يوفر المزيد من الأمن والاستقرار، فيجب أن يحدث".

وأردف قائلا: "التعاون الأمني والاستخباراتي مع إسرائيل جزء من شراكتنا، وسوف يستمر ذلك".

وجاءت هذه التصريحات بعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إلى البحرين خلال الأسبوع الماضي، والتي التقى فيها مع الملك البحريني وولي العهد رئيس الوزراء وكبار مسؤولي الدولة الخليجية.

في وقت سابق من هذا الشهر، وقع وزير الدفاع الإسرائيلي مذكرة تفاهم مع نظيره البحريني أثناء زيارته للدولة الخليجية.

وقال غانتس خلال الزيارة، إن مذكرة التفاهم التي تشمل التعاون في مجالات الاستخبارات وشراء المعدات والتدريب، ترتقي بعلاقة البلدين إلى "آفاق جديدة".

وطبعت البحرين علاقاتها مع إسرائيل في صيف 2020 ضمن إطار معاهدة إبراهيم التي جاءت برعاية الولايات المتحدة وأسفرت عن إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وأربع دول عربية.

related

وفد حكومي بحريني يجري أول زيارة رسمية لإسرائيل

Date: 2020-11-18 09:19:19
وفد حكومي بحريني يجري أول زيارة رسمية لإسرائيل

إعلان قريب.. دولة خليجية أخرى تطبع العلاقات مع إسرائيل

Date: 2020-09-11 15:30:56
إعلان قريب.. دولة خليجية أخرى تطبع العلاقات مع إسرائيل

دولة عربية تتقدم بطلب رسمي لفتح سفارة في إسرائيل

Date: 2020-11-18 14:53:13
دولة عربية تتقدم بطلب رسمي لفتح سفارة في إسرائيل

بعد الإمارات.. البحرين تطبع العلاقات مع إسرائيل

Date: 2020-09-11 17:37:31
بعد الإمارات.. البحرين تطبع العلاقات مع إسرائيل

إسرائيل تعتزم افتتاح سفارة لها في البحرين وتوسيع العلاقات التجارية

Date: 2020-12-02 16:54:03
إسرائيل تعتزم افتتاح سفارة لها في البحرين وتوسيع العلاقات التجارية

أول تعليق إيراني على اتفاق إسرائيل - البحرين

Date: 2020-09-11 20:18:03
أول تعليق إيراني على اتفاق إسرائيل - البحرين

قطر تبلغ مجلس الأمن عن اختراق مقاتلات بحرينية لأجوائها وتعده "تصعيداً"

Date: 2020-12-24 10:21:28
قطر تبلغ مجلس الأمن عن اختراق مقاتلات بحرينية لأجوائها وتعده "تصعيداً"

البحرين تعتبر تطبيعها مع إسرائيل "إجراءً سيادياً وموقفاً شجاعاً"

Date: 2020-09-12 05:20:46
البحرين تعتبر تطبيعها مع إسرائيل "إجراءً سيادياً وموقفاً شجاعاً"