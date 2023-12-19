دبابة إسرائيلية تطلق النار على  جندية بمسافة أمتار والجيش يحقق بالأمر (فيديو)

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، أنه سيفتح "تحقيقا معمقا" بعد أن أظهر مقطع فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي تقصف فيما جندية تقف أمامها.

وقال الجيش في بيان إن "الحادث الذي يظهر في الفيديو خطير ويخالف تماما تعليمات السلامة الصادرة عن الجيش الإسرائيلي"، مشددا على أنه "سيكون هناك تحقيق معمق وسيتم فرض العقوبات"

وأكد الجيش في بيانه أنه "لم تقع إصابات في الحادث".