ينتشر عبر مكيفات الهواء.. داء خطير يضرب نيويورك ويخلف وفيات

شفق نيوز- نيويورك

أعلنت سلطات الصحة في مدينة نيويورك الأميركية، اليوم الثلاثاء، تسجيل وفيات وإصابات جديدة ناجمة عن داء الفيالقة الذي ينتشر عبر أنظمة تكييف الهواء.

وأكد مسؤولو الصحة في حي هارلم وفاة 5 أشخاص ونقل 14 آخرين إلى المستشفى بعد إصابتهم بالعدوى، فيما أعلنت إدارة الصحة في المدينة عن تأكيد 108 إصابات بالداء التنفسي في الحي، مشيرة إلى ثبوت وجود البكتيريا في أبراج تبريد مكيفات الهواء.

ويعد داء الفيالقة عدوى رئوية خطيرة تسببها بكتيريا الفيالقة، حيث تبلغ نسبة الوفيات 9% من إجمالي المصابين. ويحدث التلوث عبر المياه أو من خلال استنشاق قطرات دقيقة عالقة في الهواء، لكنه لا ينتقل من شخص إلى آخر.

وطلبت إدارة الصحة في نيويورك من مالكي المباني الالتزام بالصيانة السليمة لأنظمة التكييف لمنع تفشي البكتيريا، مذكّرة بأن أولى حالات المرض سُجلت عام 1976 في فندق بمدينة فيلادلفيا أثناء مؤتمر لجمعية المحاربين القدامى الأميركية، وأسفرت حينها عن وفاة 34 شخصاً.