إدانة أوروبية لقصف إسرائيل مستشفى في غزة: لا يمكن التسامح معه

شفق نيوز- برلين/ باريس

أدانت حكومتي ألمانيا وفرنسا، يوم الاثنين، القصف الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى ناصر في قطاع غزة، مطالبتان بالتحقيق في الهجوم وعدم التسامح معه.

وعبرت وزارة الخارجية الألمانية، عن الشعور "بالفزع والصدمة" لمقتل عدد من الصحفيين وأفراد الطوارئ والمدنيين بغارة جوية إسرائيلية على مستشفى ناصر.

وكتبت الوزارة عبر منصة "أكس"، قائلة "يجب التحقيق في هذا الهجوم"، ودعت إسرائيل إلى "السماح للإعلام الأجنبي المستقل بالوصول الفوري وتوفير الحماية للصحفيين العاملين في غزة".

بدوره، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن القصف الإسرائيلي لمستشفى في غزة الذي تسبب بمقتل مدنيين وصحفيين "لا يمكن التسامح معه"، داعياً إسرائيل إلى احترام القانون الدولي.

وقصفت إسرائيل مستشفى ناصر، جنوبي قطاع غزة، اليوم؛ ما أسفر عن مقتل 20 شخصاً على الأقل، بينهم 5 صحفيين يعملون في وكالتي "رويترز" و"أسوشيتد برس" وقناة "الجزيرة" وغيرها.