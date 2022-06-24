إدانة نرويجي قتل 5 أشخاص بهجوم "القوس والسهم"

شفق نيوز / أدين مواطن نرويجي، يوم الجمعة، بارتكاب جريمتي القتل والشروع في القتل، لطعنه خمسة أشخاص وإصابة أربعة آخرين في جنوب البلاد، عندما هاجم غرباء بقوس وسهام وسكاكين، العام الماضي.

وحكمت محكمة منطقة بوسكيرود، على إسبين أندرسن براثين، بالرعاية الصحية النفسية الإجبارية، بعد أن خلص ثلاثة من خبراء الطب النفسي الشرعي الذين قاموا بتقييمه إلى أنه يعاني من الفصام المزمن المصحوب بجنون العظمة وكان مريضا عقليا وقت الهجوم.

هذا وطالب كل من الإدعاء والدفاع بـ"الرعاية الصحية النفسية الإجبارية لأندرسن براثين".

وأدين أندرسن براثين في 11 تهمة شروع في قتل لإطلاق السهام على أشخاص باستخدام قوس في كونغسبيرغ، وهي بلدة تعدين سابقة يقطنها 26 ألف شخص، وكان يحمل 62 سهماً وأربعة سكاكين وقت الهجوم.

وذكرت المحكمة أن المتهم أوضح أثناء المحاكمة التي بدأت في مايو/ أيار الماضي، واستمرت حتى 6 يونيو/حزيران الجاري، إنه "قرر قتل الناس من أجل تحقيق ولادة جديدة، وقال إنه يعتقد أنه كان سيصاب بالعمى، ولذلك اعتقد المتهم أن القتل أمر ملح".

وتم القبض على أندرسن براثين، بعد أكثر من نصف ساعة من بدء إطلاق السهام داخل محل بقالة ومهاجمة الأشخاص داخل منازلهم، وقالت المحكمة إنه "هاجم الناس بالسكاكين بعد انكسار قوسه".