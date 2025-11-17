إدانة "الشيخة حسينة" بقضية قمع انتفاضة الطلاب

شفق نيوز- دكا

أدانت محكمة في بنغلادش، يوم الاثنين، رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مختتمة بذلك محاكمة استمرت لأشهر.

وخلصت المحكمة، بحسب وسائل إعلام عالمية إلى أن حسينة أصدرت أوامر بقمع عنيف لانتفاضة طلابية اندلعت العام الماضي.

وقدر تقرير للأمم المتحدة أن ما يصل إلى 1400 شخص قتلوا والآلاف أصيبوا، معظمهم بنيران قوات الأمن، خلال التظاهرات المناهضة للحكومة بين 15 تموز/ يوليو تموز إلى 5 آب/ أغسطس 2025، في أسوأ أعمال عنف سياسي في بنغلادش منذ حرب الاستقلال عام 1971.

وتعد بنغلادش، التي يتجاوز عدد سكانها 170 مليون نسمة، واحدة من أكبر مصدري الملابس الجاهزة في العالم إذ تزود كبرى العلامات التجارية العالمية، حيث تضررت الصناعة بشدة بسبب احتجاجات العام الماضي.