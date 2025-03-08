إدانات ودعوات.. الجامعة العربية تحدد موقفها من دماء الساحل السوري

شفق نيوز/ أعلنت جامعة الدول العربية، يوم السبت، رفضها لأي تدخلات خارجية تهدف إلى تأجيج الأوضاع الداخلية في سوريا، مشددة على ضرورة تفويت الفرصة على أية مخططات تسعى إلى زعزعة الاستقرار وتقويض فرص تعافيها.

وعبرت الجامعة في بيان، عن "قلقها إزاء تطورات الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل بسوريا، عقب المواجهات التي وقعت هناك"، ودانت "أعمال العنف واستهداف قوى الأمن الحكومية والقتل المنفلت"، كما عبرت عن "إدانتها لأية تدخلات خارجية تهدف إلى تأجيج الأوضاع الداخلية وتهدد السلم الأهلي وتفاقم من التحديات التي تواجهها سوريا في المرحلة الحالية".

وشددت الجامعة في بيانها على أن "تلك الأوضاع تستلزم تركيزا على السياسات والإجراءات التي تعزز وتحصن الاستقرار والسلم الأهلي من أجل تفويت الفرصة على أية مخططات تسعى إلى زعزعة استقرار سوريا وتقويض فرص تعافيها".

وشهدت منطقة الساحل السوري يومين داميين حيث أعلنت قوات الأمن السورية أنها تخوض اشتباكات مع مجموعات مسلحة من ما اسمتها "فلول النظام السابق".

وأفاد المصدر السوري لحقوق الإنسان في أحدث حصيلة للاشتباكات بسقوط 93 قتيلا من عناصر وزارتي الداخلية والدفاع و120 قتيلا في صفوف المسلحين، بينما أودت "مجازر متفرقة" بحياة 162 مدنيا في محافظات الساحل السوري.