"داغستان في حداد".. مقتل 15 شرطياً بهجوم مسلح واستهداف دور العبادة

شفق نيوز/ أعلن رئيس جمهورية داغستان الروسية سيرغي ميليكوف، اليوم الاثنين، عن مقتل 15 شرطياً وعدد من المدنيين بهجوم نفذه مسلحون على مدينتيْ "ديربنت" و"محج قلعة".

وقال في مقطع نشره عبر قناته على "تيليغرام": "وقع أكثر من 15 ضابط شرطة ضحايا للهجوم الإرهابي اليوم، وهم يدافعون عن السلام والهدوء في داغستان ويحملون السلاح في أيديهم".

وأعلنت الخدمة الصحفية لرئيس داغستان، أنه تم إعلان الحداد في الجمهورية أيام 24 و25 و26 يونيو/حزيران الجاري، وإلغاء كافة الفعاليات الترفيهية والفنية بعد الحادث.

واستهدف الهجوم كنيستين أرثوذكسيتين ومعبداً يهودياً ونقطة لشرطة المرور في مدينتيْ "ديربنت" و"محج قلعة" بجمهورية داغستان جنوبي روسيا.

في وقت، كشف إيفان تيميشينفو، الخبير المتخصص في الشؤون الأمنية، أن "طريقة تنفيذ هذه الهجمات التي شهدتها جمهورية داغستان تشبه طريقة تنظيم داعش في تنفيذ الهجمات الإرهابية".