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داعش يهاجم قوات سوريا الديمقراطية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-14T04:52:58+0000
داعش يهاجم قوات سوريا الديمقراطية

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان من ريف الرقة الغربي، بمقتل اثنين من قوات سوريا الديمقراطية برصاص مسلحين من خلايا تنظيم داعش.

وهاجم عناصر الخلية حرس مطار الطبقة غربي الرقة، واستهدفهم بمسدسات كاتمة للصوت، الأمر الذي أدى لمقتل اثنين من حرس المطار.

على صعيد متصل وضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية أيضاً، استهدف مجهولون بقذيفة “RBG” مقر قيادة قسد في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، ما أدى لأضرار مادية دون معلومات عن خسائر بشرية.

يذكر أن المرصد السوري رصد اغتيال خلايا مسلحة لنحو 249 مدنياً، من بينهم 18 طفل و 13 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لمقتل 449 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي.

كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.

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