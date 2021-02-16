داعش يقتل تاجر سيارات كوردي في سوريا ويبتز ذويه لتسليمهم جثته

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، بأن تنظيم داعش اختطف وقتل تاجر سيارات ويقوم حالياً بابتزاز عائلته لتسليمهم جثته مقابل مبلغ 100 ألف دولار.

وذكر المرصد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن عناصر من تنظيم داعش اختطفوا في الرابع من شهر شباط الجاري، عباس خضر جمعة (25 عاماً)، وهو تاجر سيارات في قرية تل الطويل بريف الحسكة، وقام بقتله وتصوير العملية وإرسال مقطع فيديو إلى عائلته.

وأضاف أن التنظيم أرسل الفيديو وصوراً من الهاتف الخاص بالتاجر إلى هاتف زوجته مساء الخميس 11 الماضي، مبيناً أن الضحية يظهر في الشريط المصور جاثياً على ركبتيه ومكبلاُ من الخلف، ومعصوب العينين في منطقة صحراوية جرداء، ويُسمع صوت شخص لم تظهر صورته، وهو يتوعد قبل إطلاق رصاصة في رأس جمعة قائلاً: "هذا من أصل كوردي، ويعمل لدى الدفاع الذاتي، والآن رسالة لكل من يحذو حذوه، هذا هو مصيرك".

ونقل المرصد عن دهام خضر جمعة، شقيق الضحية قوله إنه تم استدراج شقيقه من قبل اشخاص مجهولين بذريعة شراء سيارة يوم الخميس الماضي، مع شريك له من المكون العربي يدعى محمد ظاهر العابر الذي قتل هو ايضاً.

وأضاف أنهم تلقوا رسالة جديدة من قتلة شقيقه يطالبون ذويه بدفع مبلغ 100ألف دولار مقابل تسليم جثته على أن يحول المبلغ إلى تركيا، مشيراً إلى أن "المعلومات شبه المؤكدة لدينا أن شقيقي وشريكه قتلا في منطقة بهرة بريف دير الزور".

وتبنى تنظيم داعش يوم الجمعة الماضي، عبر منصاته الإعلامية العملية الإجرامية متوعداً بارتكاب المزيد منها خلال الأيام المقبلة.