داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم كابول

شفق نيوز/ قالت "وكالة أنباء أعماق"، التابعة لتنظيم داعش في حسابه على قناة تيليغرام، أن التنظيم أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع خارج مطار كابول، يوم الخميس.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت نقلا عن مسؤولين أمريكيين بمقتل 12 جندياً أمريكياً على الأقل، في انفجارين وقعا قرب مطار العاصمة الأفغانية كابول.

وأفادت مصادر طبية أفغانية بأن الهجوم خلف 13 قتيلا و60 جريحا.

وواشنطن بصدد الخطوات الأخيرة لإنهاء وجودها العسكري الذي استمر 20 عاما في أفغانستان.

وتسابق الولايات المتحدة الزمن لإتمام عمليات الإجلاء الجوية للأمريكيين وبعض الأفغان من كابول قبل موعد نهائي لانسحابها العسكري الكامل بحلول 31 أغسطس آب.