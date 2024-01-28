داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم إسطنبول

شفق نيوز/ أعلن تنظيم "داعش"، مساء الأحد، مسؤوليته عن هجوم على كنيسة في منطقة ساريير في مدينة إسطنبول التركية.

وقُتل شخص بعدما أطلق مسلّحان النار في كنيسة إيطالية في اسطنبول خلال مراسم دينية الأحد، في هجوم دانته روما والبابا فرنسيس، فيما أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتخاذ "التدابير اللازمة" لاعتقال منفذيه.

ووقع الهجوم قرابة الساعة 11,40 قبل ظهر الأحد (08,40 ت غ) في كنيسة سانتا ماريا في منطقة ساريير في إسطنبول ونفذه رجلان ملثّمان، على ما قال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا على شبكات التواصل الاجتماعي.

وذكر مسؤولون أتراك أن الهجوم يبدو أنه كان يستهدف شخصًا واحدًا وليس الكنيسة الكاثوليكية، لافتين إلى أن شخصًا اكتفى بالإشارة إليه بحرفي "سي. تي"، كان يشارك في المراسم، كان المستهدف في الهجوم المسلّح وقد قتل فيها، وجرى فتح تحقيق من أجل العثور على المهاجمَين اللذين فرّا من الموقع بعد إطلاق النار.