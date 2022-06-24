داعش يصعّد هجماته في سوريا

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن تسعة مقاتلين من قوات النظام السوري قتلوا في يوم واحد على يد تنظيم "داعش" في شرق سوريا، في هجوم هو الأحدث ضمن سلسلة من الهجمات في المنطقة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المرصد الذي يمتلك شبكة واسعة من المصادر على الأرض إن العناصر التسعة هم من ضمن 30 جنديا سوريا قتلوا في هجمات لتنظيم الدولة هذا الأسبوع وحده فقط.

كما أدت "المواجهات العنيفة" منذ الأربعاء بين قوات النظام وتنظيم "داعش" في منطقة نائية في محافظة الرقة في شرق البلاد إلى مقتل سبعة متطرفين، وفق المرصد.

وجاءت المواجهات عقب مكمن تبناه التنظيم واستهدف حافلة تقل مقاتلين من الجيش النظامي والميليشيات المتحالفة معه على الطريق الصحراوي الذي يربط مدينتي الرقة وحمص.

وخلف هجوم الاثنين الأكثر دموية هذا العام 15 قتيلا من قوات النظام على الأقل، وفق المرصد.

وأضاف المرصد أيضا أن أربعة جنود آخرين قتلوا الأربعاء في مكمن نصبه التنظيم بالقرب من مطار الضمير العسكري شرق العاصمة دمشق، وأن جنديين آخرين قتلا في وقت سابق هذا الأسبوع في منطقة الرقة.

وانهارت "الخلافة" التي أعلنها التنظيم المتطرف في سوريا والعراق في 2014، في مارس (آذار) 2019 بعد دحره في سوريا على أيدي قوات سوريا الديموقراطية وعمادها المقاتلون الكورد لكن خلايا من التنظيم منتشرة في البادية وأماكن جبلية صعبة، تواصل شن هجمات على القوات الحكومية والكوردية.

وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعاً دامياً تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.