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داعش يتخذ من أفغانستان نقطة للانطلاق الى آسيا الوسطى

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-12T13:36:40+0000
داعش يتخذ من أفغانستان نقطة للانطلاق الى آسيا الوسطى

شفق نيوز/ حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الخميس، من تحول أفغانستان الى نقطة انطلاق لتنظيم داعش الى آسيا الوسطى، فيما أكد انه يتفق مع توقعات المخابرات الامريكية بسقوط العاصمة الافغانية كابول خلال ثلاثة اشهر بيد حركة طالبان.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي، إن "تنظيم داعش ينظر الى افغانستان على انها نقطة لانطلاقه الى اسيا الوسطى والانتشار فيها".

واضاف "بما أن كل ما يحدث في أفغانستان هو نتيجة 20 عاما من التواجد الأمريكي، فإننا نعتمد على تقييمات وكالة المخابرات المركزية".

وكانت وكالة رويترز، قد نقلت عن مصادر، أنه وفقًا لمعطيات المخابرات الأمريكية، فإن طالبان قد تحاصر كابول في غضون شهر، وتسطير عليها بعد ذلك بـ90 يومًا.

ووصفت روسيا، الخميس، الوضع في أفغانستان اليوم بأنه "أكثر تعقيدًا" مما كان عليه بعد انسحاب القوات السوفيتية من هناك.

وقال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، خلال اجتماع مع طلاب من جامعة الشرق الأقصى للسكك الحديدية، إن "الوضع في أفغانستان اليوم أكثر صعوبة.. أصعب بكثير مما كان عليه بعد انسحاب القوات السوفيتية من هناك".

وسيطرت طالبان على مدينة غزنة الواقعة على بعد 150 كيلومترا فقط عن كابول، وفق ما أفاد نائب محلي بارز، الخميس، لتصبح بذلك عاشر عاصمة ولاية أفغانية تسقط في أيدي طالبان خلال أسبوع.

فيما قام الرئيس الأفغاني أشرف غني بزيارة خاطفة إلى مدينة مزار شريف، التي كانت معقل طالبان في السابق، لتعزيز معنويات قواته.

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