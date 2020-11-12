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"داعش" يتبنى هجوم جدة في السعودية

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-12T15:41:18+0000
"داعش" يتبنى هجوم جدة في السعودية

شفق نيوز/ أعلن تنظيم "داعش"، يوم الخميس، مسؤوليته عن الهجوم الذي شهدته مدينة جدة الاربعاء، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وقالت "رويترز"، إن تنظيم داعش تبنى الهجوم بعبوة ناسفة الذي استهدف مقبرة لغير المسلمين في جدة غرب السعودية خلال مراسم إحياء ذكرى اتفاق الهدنة في 11 تشرين الثاني.

وكانت منطقة مكة أكدت في بيان يوم الأربعاء، إصابة شخصين في هجوم جدة أحدهما موظف بالقنصلية اليونانية والآخر فرد أمن.

وقالت الخارجية الفرنسية إن هجوما وقع في مدينة جدة السعودية، وأدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، وفق ما نقلت "رويترز".

وأشارت "رويترز" إلى أن الخارجية الفرنسية دانت الهجوم الذي وقع أثناء مراسم الاحتفال بذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى.

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