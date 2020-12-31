"داعش" يتبنى هجوماً استهدف حافلة تقل جنوداً سوريين الاربعاء

أعلن تنظيم "داعش"، اليوم الخميس، مسؤوليته عن هجوم استهدف حافلة في سوريا الأربعاء، وقال إنه قتل 40 جنديا من الجيش السوري.

ونقلت "رويترز" عن وكالة أعماق المقربة من التنظيم، القول إن "تنظيم الدولة أعلن مسؤوليته عن هجوم على حافلة في سوريا يوم الأربعاء ويقول إنه قتل 40 جنديا في الجيش السوري".

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، الاربعاء الماضي، ان حافلة تعرضت "لهجوم ارهابي" في محافظة دير الزور (شرق)، ما أسفر عن مقتل "25 مواطنا" وإصابة 13 آخرين.

وقال قائد عسكري كبير منشق في المنطقة إن المركبة كانت تقل جنودا ومسلحين مؤيدين للحكومة عائدين من عطلة في طريقهم لقاعدتهم في المنطقة المقفرة قليلة السكان.

في وقت أفاد مصدر أمني بأن 30 جنديا على الأقل قتلوا، أغلبهم من الفيلق الرابع، نخبة الجيش، الذي له تواجد قوي في المحافظة الغنية بالنفط منذ طرد مقاتلي تنظيم داعش منها نهاية 2017.