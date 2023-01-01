"داعش" يتبنى هجوما استهدف الشرطة المصرية

شفق نيوز/ تبنى تنظيم"داعش" الهجوم الذي استهدف نقطة تفتيش تابعة للشرطة في مدينة الإسماعيلية المصرية، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة من أفراد الشرطة.

وأعلن "داعش"، مسؤوليته عن الحادثة في بيان أصدره، في وقت متأخر السبت، ونقلته وكالة "أعماق" للأنباء الناطقة باسم التنظيم.

ووقع الهجوم بعد ظهر أمس الأول الجمعة، عندما فتح مسلحون النار على قوات الشرطة في الإسماعيلية. وأصيب 12 شخصا في الأقل في الهجوم، معظمهم من المجندين.

وكان من بين القتلى ثلاثة من رجال الشرطة وشخص ما زال مجهول الهوية، وفقا لوثيقة إحصائية للمستشفى نشرتها وكالة الأسوشيتدبرس.

وأفادت فضائية "القاهرة" الإخبارية الحكومية، بأن قوات الأمن قتلت أحد المهاجمين.

وتحارب مصر تنظيم "داعش"، في الجزء الشمالي من شبه جزيرة سيناء منذ سنوات.

ونفذ عناصر التنظيمات الارهابية عدة هجمات في سيناء وأماكن أخرى في مصر استهدفت بشكل رئيسي قوات الأمن والأقلية المسيحية وأولئك الذين يتهمونهم بالتعاون مع الجيش والشرطة.