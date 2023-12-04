"داعش" يتبنى تفجير قداس في الفلبين

شفق نيوز/ تبنى تنظيم "داعش" عملية تفجير نفذت (الأحد) خلال قداس كاثوليكي في جنوب الفلبين، وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 4 قتلى ونحو 50 جريحا وفق السلطات.

وقال "داعش" في بيان نشر عبر قنواته على منصة "تلغرام": "فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على تجمع كبير للنصارى (..) في مدينة ماراوي".

من جهته، قال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن في بيان: "أندد بأشد العبارات الممكنة بالأفعال الطائشة والشنيعة التي ارتكبها إرهابيون أجانب.. سننظر دائما للمتطرفين الذين يمارسون العنف ضد الأبرياء على أنهم أعداء لمجتمعنا".

وقال وزير الدفاع الفلبيني جيلبرتو تيودورو، إن عمليات إنفاذ القانون "ستستمر بلا هوادة" لتقديم مرتكبي هذا "النشاط الإرهابي" إلى العدالة، مشيرا إلى أن هناك "مؤشرات قوية على وجود عنصر أجنبي" في التفجير، رافضا تقديم تفاصيل حتى لا يؤثر ذلك على سير التحقيق.