"داعش" يتبنى الهجوم على مرقد ديني في شيراز إيران

شفق نيوز / تبنى تنظيم داعش، مساء الأربعاء، التفجير الذي استهدف مرقد شاه جراغ بن الإمام موسى الكاظم في مدينة شيراز عاصمة محافظة فارس جنوب إيران، وأوقع 13 قتيلًا بالإضافة إلى 21 جريحًا.

وذكر التنظيم، أن العملية اسفرت عن مقتل واصابة 40 قتيلا".

وأعلنت السلطات الأمنية في العاصمة الإيرانية طهران، مساء اليوم الأربعاء، إغلاق عدد من المراقد الدينية وذلك عقب هجوم مسلح في مدينة شيراز جنوب البلاد أوقع عدة قتلى وجرحى.

وذكرت مصادر إخبارية في إيران، أن عدد جرحى الهجوم الدموي بلغ 40، فيما قالت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، إن هناك إمكانية لزيادة عدد ضحايا هذا الهجوم.