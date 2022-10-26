سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"داعش" يتبنى الهجوم على مرقد ديني في شيراز إيران

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-26T19:22:54+0000
"داعش" يتبنى الهجوم على مرقد ديني في شيراز إيران

شفق نيوز / تبنى تنظيم داعش، مساء الأربعاء، التفجير الذي استهدف مرقد شاه جراغ بن الإمام موسى الكاظم في مدينة شيراز عاصمة محافظة فارس جنوب إيران، وأوقع 13 قتيلًا بالإضافة إلى 21 جريحًا.

وذكر التنظيم، أن العملية اسفرت عن مقتل واصابة 40 قتيلا".

وأعلنت السلطات الأمنية في العاصمة الإيرانية طهران، مساء اليوم الأربعاء، إغلاق عدد من المراقد الدينية وذلك عقب هجوم مسلح في مدينة شيراز جنوب البلاد أوقع عدة قتلى وجرحى.

وذكرت مصادر إخبارية في إيران، أن عدد جرحى الهجوم الدموي بلغ 40، فيما قالت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، إن هناك إمكانية لزيادة عدد ضحايا هذا الهجوم.

related

واشنطن تفرض عقوبات على حماس والحرس الثوري والقاعدة وداعش

Date: 2019-09-10 20:44:06
واشنطن تفرض عقوبات على حماس والحرس الثوري والقاعدة وداعش

وزير الدفاع الإسرائيلي: لا نستبعد شن هجوم مسلح على إيران إذا اقتضت الضرورة

Date: 2022-08-22 09:50:47
وزير الدفاع الإسرائيلي: لا نستبعد شن هجوم مسلح على إيران إذا اقتضت الضرورة

إيران تشكل لجنة عليا بمشاركة قوات مسلحة لمواجهة فيروس "كورونا"

Date: 2020-02-20 11:18:46
إيران تشكل لجنة عليا بمشاركة قوات مسلحة لمواجهة فيروس "كورونا"

تطرق لجملة ملفات منها العراق وإيران.. السعودية وأمريكا تصدران بيانا مشتركا

Date: 2022-07-15 23:49:49
تطرق لجملة ملفات منها العراق وإيران.. السعودية وأمريكا تصدران بيانا مشتركا

أمريكا واسرائيل توجهان رسالة إلى إيران عبر غواصة نووية

Date: 2020-12-23 15:23:30
أمريكا واسرائيل توجهان رسالة إلى إيران عبر غواصة نووية

ايران تعلن تشكيلاً عسكرياً جديداً لحماية المنشآت النووية

Date: 2022-03-15 08:18:00
ايران تعلن تشكيلاً عسكرياً جديداً لحماية المنشآت النووية

اعتقال جندي أمريكي حاول مساعدة داعش لنصب كمين

Date: 2021-01-19 20:07:14
اعتقال جندي أمريكي حاول مساعدة داعش لنصب كمين

إيران تسلم "الإنتربول" طلباً لإعتقال ترامب بتهمة اغتيال سليماني

Date: 2021-01-05 09:03:00
إيران تسلم "الإنتربول" طلباً لإعتقال ترامب بتهمة اغتيال سليماني