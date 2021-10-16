داعش يتبنى الهجوم الانتحاري على مسجد للشيعة في أفغانستان

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم على إحدى الحسينيات في مدينة قندهار الأفغانية قالت السلطات في البلاد إنه أسفر عن وقوع ما لا يقل عن 70 قتيلا.

وقال التنظيم الإرهابي في بيان نشره على قنواته في تلغرام، إن انتحاريين نفذا هجومين منفصلين داخل الحسينية خلال صلاة الجمعة.

وأضاف في البيان أن الانتحاري الأول فجر سترته الناسفة على الجموع في رواق الحسينية بينما فجر الأخر سترته الناسفة في وسطها.

وصرح قائد شرطة قندهار مولوي محمود "عدد كبير من أبناء وطننا لقوا مصرعهم اليوم، في يوم الجمعة المبارك، نتيجة الهجوم الوحشي".

وأضاف محمود في بيان بالفيديو أن مسلحين من الطائفة الشيعية هم من أشرفوا على أمن المسجد، لكن من الآن فصاعدا ستتولى طالبان مسؤولية حمايته.

ويأتي الهجوم بعد أسبوع تماما على هجوم انتحاري استهدف مصلّين شيعة في مدينة قندوز (شمال) وتبناه تنظيم داعش.

وهذا هو الأسبوع الثاني على التوالي الذي ينفذ فيه مسلحون تفجيرا أثناء صلاة الجمعة يؤدي لمقتل العشرات من المصلين من الطائفة الشيعية في أفغانستان.