داعش يتبنى استهداف قوات "قسد" في سوريا

شفق نيوز/ تبنى تنظيم داعش، يوم الاثنين، استهداف مقاتلين كورد في محافظة دير الزور بشرق سوريا.

ونقل تلفزيون سوريا المحلي، فإن الهجوم أسفر عن مقتل خمسة عناصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وإصابة نحو 10 آخرين.

ووقع الهجوم بمنطقة الجزرات بريف دير الزور الغربي.

وسبق وأن هاجم داعش مواقع "قسد" في مدينتي دير الزور والحسكة شرق وشمال سوريا الأسبوع الماضي، في حوادث منفصلة.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان 66 عملية نفذتها خلايا تنظيم داعش ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية الكردية منذ مطلع العام الحالي، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات.

وبلغت حصيلة القتلى جراء تلك العمليات 23 قتيلًا، 13 من قوات سوريا الديمقراطية والتشكيلات العسكرية العاملة معها، و5 دواعش، إضافة إلى 5 مدنيين، وفق المرصد.