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"داعشية" محتجزة في تركيا تشعل أزمة بين بلدين

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-16T06:57:36+0000
"داعشية" محتجزة في تركيا تشعل أزمة بين بلدين

شفق نيوز/ اتهمت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن الثلاثاء أستراليا بالتخلي عن مسؤولياتها عندما أسقطت "من جانب واحد" جنسية امرأة محتجزة في تركيا بزعم صلاتها بتنظيم "داعش".

يأتي ذلك بعدما أعلنت السلطات التركية أمس الاثنين أنها ألقت القبض على 3 نيوزيلنديين بينهم امرأة (26 عاما)، يقال إنها عضو في تنظيم "داعش"، وهم يحاولون دخول تركيا بشكل غير قانوني من سوريا.

وقالت أرديرن في بيانها إن المرأة كانت تحمل الجنسيتين النيوزيلندية والأسترالية لكن الحكومة الأسترالية أسقطت جنسيتها من جانب واحد.

وأضافت أنه من الخطأ أن تتحمل نيوزيلندا المسؤولية عن حالة تتعلق بامرأة لم تعش في نيوزيلندا منذ أن كانت في السادسة وتقيم في أستراليا منذ ذلك الوقت وعائلتها تعيش هناك وتوجهت إلى سوريا من أستراليا بجواز سفرها الأسترالي.

وقالت في إشارة إلى رئيس الوزراء الأسترالي "نعتقد أن أستراليا تخلت عن مسؤولياتها فيما يتعلق بهذه المرأة، وقد أوضحت هذه النقطة شخصيا لرئيس الوزراء سكوت موريسون".

وكشفت أرديرن أن المرأة كانت تسافر مع طفلين، مضيفة أنها "ستتواصل مع السلطات التركية، ونظرا لوجود أطفال فإن رعايتهم ستكون في صدارة التعامل مع هذه المسألة".

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