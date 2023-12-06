داعبت الأحلام وأنعشت الاقتصاد.. مجلة "تايم" تختار فنانة شخصية العام

شفق نيوز/ حصلت نجمة البوب الأميركية تايلور سويفت، اليوم الأربعاء، على لقب شخصية العام 2023، من مجلة "تايم" بعدما شكّلت جولة حفلاتها حدثاً استثنائياً في الصناعة الموسيقية.

واعتبر رئيس تحرير المجلة سام جيكوبس أن "الكثير مما أنجزته (تايلور) سويفت عام 2023 لا يُقدّر بثمن"، ملاحظاً أنها "التزمت بتقدير لأحلام الناس ومشاعرهم وتجاربهم، خصوصاً النساء اللواتي يشعرن بأنهن مهملات وبأن ثمة إقلالاً من شأنهنّ باستمرار".

ورجّح الخبراء أن تتجاوز إيرادات جولة "تايلور سويفت: ذي إيراس تور" ("Taylor Swift: The Eras Tour") عند انتهائها في آخر سنة 2024 المليار دولار للمرة الأولى في تاريخ الموسيقى، وفق تقديرات أميركية. وتوقعت مجلة "بولستار" المتخصصة أن يصل مدخول حفلات الجولة إلى نحو 1,9 مليار دولار.

ومطلع أيلول/سبتمبر الفائت، كشف رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي في نيويورك جون وليامس أن ما وصفه بـ "عامل تايلور سويفت" ساهم في تحفيز الاقتصاد الأميركي خلال الأشهر الأخيرة، "لأن الناس كانوا ينفقون على الحفلات والفنادق، وكل ذلك شكّل ظاهرة كبيرة".