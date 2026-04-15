إدارة ترمب: جميع الخيارات "على الطاولة" ما لم تتخلَّ طهران عن طموحها النووي

شفق نيوز- واشنطن

أفاد مسؤولون أمريكيون، يوم الأربعاء، بأن الرئيس دونالد ترمب أبقى جميع الخيارات "مفتوحة" للتعامل مع الملف الإيراني، في حال عدم تخلي طهران عن طموحاتها النووية وإبرام اتفاق شامل مع واشنطن قبل انقضاء مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن المسؤولين قولهم، إن إدارة ترمب تهدف من وراء إرسال آلاف الجنود إلى المنطقة للضغط على طهران ودفعها نحو طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق "سلام دائم" ينهي تداعيات النزاع العسكري الذي استمر أربعين يوماً.

وفي سياق التعزيزات العسكرية، رجحت المصادر أن تقوم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بإرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة، لتعزيز الوجود الأمريكي وضمان أمن الإمدادات والمصالح الحيوية في المنطقة في ظل حالة الترقب الراهنة.