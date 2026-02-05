إدارة ترمب تكشف عن ترحيل أكثر من 4000 مهاجر من ولاية واحدة

شفق نيوز- واشنطن

كشفت الإدارة الأميركية، يوم الخميس، عن ترحيل أكثر من أربعة آلاف مهاجر غير شرعي من ولاية مينيسوتا، منذ بدء عملية "مترو سيرج".

وتُعرف عملية "مترو سيرج" بأنها عملية مستمرة تقوم بها "إدارة الهجرة والجمارك" و"إدارة الجمارك وحماية الحدود"، بهدف معلن هو "القبض على المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم".

وذكر البيت الأبيض في تدوينه على حسابه بمنصة "أكس"، أنه "بفضل الرجال والنساء الشجعان في إدارة الهجرة والجمارك، تم ترحيل أكثر من 4000 مهاجر غير شرعي مجرم من ولاية مينيسوتا، بمن فيهم قتلة ومغتصبون وأفراد عصابات وإرهابيون".

يأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان إدارة ترامب سحب 700 عنصر من أفراد "إدارة الهجرة والجمارك" الموجودين في مينيسوتا بشكل فوري.

وشهدت مينيسوتا، خلال الأسابيع الماضية، تصاعداً للغضب الشعبي، بعد سقوط قتيلين من الأمريكيين، على يد عناصر إدارة الهجرة والجمارك.