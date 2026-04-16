إدارة ترمب تطلب من شركات السيارات المشاركة في إنتاج الأسلحة

شفق نيوز- واشنطن

كشفت وسائل إعلام أميركية، اليوم الخميس، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب أجرت محادثات مع شركات صناعية، بينها شركات سيارات، لتعزيز مشاركتها في إنتاج الأسلحة والإمدادات العسكرية.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن مسؤولين كباراً في وزارة الدفاع عقدوا اجتماعات مع تنفيذيين في شركات مثل جنرال موتورز وفورد موتور، لبحث سبل توسيع قدرات الإنتاج العسكري.

وأوضحت الصحيفة أن هذه المحادثات التمهيدية بدأت قبل الحرب على إيران، وتأتي في سياق توجه الإدارة لتعزيز دور الشركات الصناعية الأميركية في دعم قطاع الدفاع.

ونقلت عن مسؤولين في وزارة الدفاع تساؤلات حول قدرة شركات التصنيع على التحول سريعاً إلى المجال الدفاعي، وإمكانية دعمها لشركات المقاولات الدفاعية التقليدية.

كما شملت المحادثات شركات أخرى مثل جنرال إلكتريك وأوشكوش.

وفي سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى أن ترمب عقد اجتماعاً في مارس / آذار الماضي مع مسؤولين تنفيذيين من سبع شركات مقاولات دفاعية، ضمن جهود البنتاغون لتعويض الإمدادات المستخدمة في العمليات العسكرية الأخيرة.

كما طلب ترمب هذا الشهر زيادة كبيرة في الميزانية العسكرية بنحو 500 مليار دولار، لترتفع إلى 1.5 تريليون دولار، في ظل الحرب الأميركية على إيران.