إدارة ترمب تدرس انسحاباً كاملاً من سوريا

شفق نيوز- واشنطن

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تدرس خفض وجودها العسكري في سوريا تمهيداً للانسحاب بشكل كامل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن المداولات الجارية داخل إدارة ترمب تشمل سيناريوهات متعددة لخفض الوجود العسكري وصولاً إلى الانسحاب التام، مع تقييم تداعيات ذلك على جهود مكافحة تنظيم "داعش"، والتوازنات الأمنية في شمال وشرق سوريا، والعلاقات مع الحلفاء الإقليميين.

وأشارت إلى أن القرار النهائي لم يحسم بعد، وأن النقاشات لا تزال مرتبطة بتقديرات أمنية وسياسية، من بينها مستقبل التنسيق مع القوات المحلية، ومخاطر عودة التنظيمات المتطرفة، إضافة إلى حسابات أوسع تتعلق بالدور الأميركي في الشرق الأوسط.

وأفادت الصحيفة بأن التطورات المتسارعة خلال الأسبوع الماضي دفعت وزارة الحرب الأمريكية إلى التشكيك في جدوى مهمة الجيش في سوريا، عقب تراجع مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وذلك بحسب ثلاثة مسؤولين أميركيين.

ونقل التقرير عن مسؤولين أن قوات تابعة للحكومة السورية اقتربت بشكل خطر من مواقع تتمركز فيها قوات أميركية خلال عمليات الجيش ضد الكورد، مشيرين إلى أن القوات الأميركية أسقطت طائرة مسيرة واحدة على الأقل قرب إحدى منشآتها.

وأضاف أحد المسؤولين أنه خلال فترة 24 ساعة، شنت القوات السورية هجوماً على ثكنات لقوات سوريا الديمقراطية داخل قاعدة تضم وجوداً أميركياً.

يأتي ذلك في الوقت الذي أمرت فيه حكومة الشرع قوات سوريا الديمقراطية، الشريك العسكري الأميركي القديم في المنطقة، بحلّ نفسها، وفق الصحيفة.

ومن شأن هذه الخطوة أن تنهي عملية أميركية استمرت عقدا من الزمن في سوريا، بدأت عام 2014 بتدخل الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما في الحرب آنذاك.

جدير بالذكر أن القوات الأميركية انسحبت سابقاً من عدد من المواقع العسكرية الأصغر في شمال وشرق سوريا، في خطوات وصفت حينها بأنها إعادة تموضع، ضمن مسار تقليص تدريجي للوجود العسكري، مع الإبقاء على مواقع إستراتيجية مرتبطة بمهام مكافحة "داعش" ودعم الشركاء المحليين الكورد.

ويوم الأربعاء، بدأت الولايات المتحدة نقل نحو 7 آلاف معتقل من أصل 9 آلاف إلى العراق وسط مخاوف من احتمال فرار مقاتلين سابقين وأفراد من عائلاتهم مع تحركات القوات الحكومية للسيطرة على منشآت الاحتجاز.

وأضاف المسؤول أن نحو 200 سجين فروا الأسبوع الماضي من سجن الشدادي بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من مواقعها، قبل أن تعيد القوات السورية اعتقالهم عقب سيطرتها على المنشأة.