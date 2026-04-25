إدارة ترمب تتحرك لسحب الجنسية من مئات الأميركيين المولودين في الخارج

شفق نيوز- واشنطن

كشفت وسائل إعلام أميركية، يوم السبت، أن وزارة العدل الأميركية تستهدف ما لا يقل عن 300 أميركي مولودين خارج الولايات المتحدة، مع احتمال سحب الجنسية الأميركية منهم، ضمن حملة لتوسيع إجراءات إلغاء التجنيس.

ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن مسؤول في وزارة العدل أن مدعين فدراليين في مكاتب ميدانية بمختلف أنحاء البلاد يعملون على تنفيذ هذا المسعى، فيما أرسلت دائرة خدمات المواطنة والهجرة خبراء إلى مكاتبها أو أعادت تكليف موظفين لرصد حالات محتملة يمكن فيها سحب الجنسية، بهدف تزويد الوزارة بما بين 100 و200 حالة شهرياً.

وقال متحدث باسم وزارة العدل إن الوزارة تركّز على كشف "الأجانب المجرمين الذين يحتالون في إجراءات التجنّس"، مؤكداً أنها تسعى، بقيادة الرئيس دونالد ترمب ووزير العدل بالإنابة تود بلانش، إلى تسجيل أكبر عدد من حالات سحب الجنسية في تاريخ الولايات المتحدة.

وبحسب التقرير، تُسحب الجنسية عادة في قضايا نادرة تتعلق بإخفاء سجلات جنائية أو انتهاكات سابقة لحقوق الإنسان أثناء طلب التجنيس.

وخلال ولاية ترمب الأولى، رفعت الإدارة 102 قضية من هذا النوع، في حين يحصل نحو 800 ألف شخص على الجنسية الأميركية سنوياً.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع سياسات تتبناها إدارة ترمب لتشديد قيود الهجرة والترحيل. وكان ترمب قد قال إن الولايات المتحدة "غير مستعدة لتحمل تكاليف استضافة عشرات الملايين من الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الأميركية بالولادة".