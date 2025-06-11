إدارة ترامب تحذر حكومات العالم من عواقب المشاركة بمؤتمر "حلّ الدولتين"

شفق نيوز/ كشفت وكالة "رويترز"، يوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذرت حكومات الدول من المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الذي سينعقد الأسبوع المقبل في نيويورك حول حلّ دولتي إسرائيل وفلسطين.

وذكرت "رويترز" أنها اطلعت على برقية مرسلة في العاشر من حزيران/ يونيو الجاري، أن "الدول التي تُقدم على إجراءات مناهضة لإسرائيل ستعتبر مخالفة لمصالح السياسية الخارجية الأمريكية وقد تواجه عواقب دبلوماسية من واشنطن".

وأضافت البرقية أن واشنطن ستعارض أي خطوات من شأنها الاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطينية مفترضة.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية بعد على طلب للتعليق.

وأمس الثلاثاء، قال سفير واشنطن في إسرائيل مايك هاكابي إنه لا يعتقد أن قيام دولة فلسطينية مستقلة ما يزال هدفاً للسياسة الخارجية الأمريكية.

هذه التصريحات دفعت الخارجية الأمريكية للقول إن السفير كان يعبر عن رأيه بينما أشار البيت الأبيض إلى تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر فيها عن تشككه إزاء حل الدولتين.

وفي مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ" قال السفير عندما سئل عما إذا كانت الدولة الفلسطينية ما تزال هدفاً للسياسة الأمريكية "لا أعتقد ذلك".

ورداً على سؤال حول تصريحات هاكابي، أشار البيت الأبيض إلى تصريحات ترامب في وقت سابق من هذا العام عندما اقترح استيلاء الولايات المتحدة على غزة، وهو ما لاقى تنديداً عالمياً من جماعات حقوقية ودول عربية والفلسطينيين والأمم المتحدة باعتباره مقترحاً "للتطهير العرقي".

وأشار البيت الأبيض أيضاً إلى تصريحات لترامب العام الماضي قبل فوزه في انتخابات 2024 عندما قال "لم أعد متأكداً من أن حل الدولتين سينجح بعد الآن".