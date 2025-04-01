إدارة ترامب تباشر بفصل موظفين في وكالات صحية

شفق نيوز/ باشرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفصل موظفين في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، وإدارة الغذاء والدواء، في إطار خطتها لإلغاء عشرة آلاف وظيفة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن موظف بإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قوله إن الموظفين كان عليهم إظهار بطاقات التعريف عند مدخل المبنى وطُلب ممن فُصلوا المغادرة.

وفيما يتعلق بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، قال مصدر ثاني إن قرارات خفض الوظائف طالت المركز الوطني للصحة البيئية وإدارة خدمات إساءة استخدام المواد المخدرة والصحة النفسية والمركز الوطني للتحصين وأمراض الجهاز التنفسي.

وتأتي الخطوة في إطار خطة واسعة النطاق وضعها الرئيس دونالد ترامب وحليفه الملياردير إيلون ماسك لتقليص عدد العاملين في الإدارات والوكالات الاتحادية.