إدارة ترامب بصدد فرض عقوبات على "إيرانيين قمعوا المحتجين"

شفق نيوز/ أكدت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، أن الولايات المتحدة قد تفرض الأسبوع المقبل عقوبات على "إيرانيين متورطين في أعمال عنف ضد المشاركين في المظاهرات المناهضة للحكومة قبل عام".

وقالت المصادر: "إعلان العقوبات سيأتي في موعده مع الذكرى السنوية الأولى لما قد يكون أكثر قمع دموية للمتظاهرين في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979".

ولفتت إلى أن العقوبات قيد الإعداد منذ أشهر وهي الأحدث في سلسلة طويلة من العقوبات الأمريكية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران.

وأشار أحد المصادر، إلى أن قيود الأسبوع المقبل ستكون إجراء مشددا، يشمل عشرات الأفراد والكيانات الإيرانية.

وقال مصدر آخر "إن واشنطن ستضع الأشخاص المتورطين في قتل المدنيين في القائمة السوداء"، بينما قال ثالث "إن المستهدفين هم مسؤولون حكوميون وأمنيون".