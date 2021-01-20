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إدارة بايدن توقف الحملة العسكرية السعودية على اليمن

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-20T05:37:15+0000
إدارة بايدن توقف الحملة العسكرية السعودية على اليمن

قال انتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي المرشح في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إن إدارة الأخير ستوقف دعمها للحملة التي تقودها المملكة العربية السعودية في اليمن.

وقال بلينكن في جلسة استماع أمام الكونغرس للمصادقة على ترشيحه لهذا المنصب: "سنعمل على ذلك (وقف الدعم) على المدى القصير حالما يصبح الرئيس المنتخب رئيسا.. رأينا كيف أصبح اليمن مكانا لأسواء أزمة إنسانية في العالم".

وأردف بلينكن: "الحوثيون يتحملون مسؤولية كبيرة حيال ما يحصل في اليمن، ولكن الحملة والطريقة التي شُرعت بها ساهمت إلى حد كبير في الأوضاع هناك عليه فإن دعمنا يجب أن يتوقف".

وألقى بلينكن الضوء على أنه سيسعى لمراجعة فورية بقرار إدارة ترامب إدراج جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية.

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