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إدارة بايدن تلغي قرار ترامب بإعادة فرض جميع العقوبات على إيران

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-19T14:58:22+0000
إدارة بايدن تلغي قرار ترامب بإعادة فرض جميع العقوبات على إيران

شفق نيوز/ كشفت شبكة CNN الأميركية، يوم الجمعة، أن واشنطن أبلغت مجلس الأمن الدولي بعدم اعترافها بالعقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على إيران.

ونقلت الشبكة عن مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة، قوله إن السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة أبلغ مجلس الأمن في رسالة، بأن واشنطن ألغت القرار الذي اتخذه ترامب العام الماضي بإعادة فرض جميع العقوبات الأميركية على إيران من طرف واحد، لعدم التزامها بالاتفاق النووي، في حين أن الولايات المتحدة كانت قد انسحبت من الاتفاق في وقت سابق.

وأشارت الرسالة إلى أن وزير الخارجية السابق، مايك بومبيو، أبلغ مجلس الأمن بإعادة فرض العقوبات، مبينة أن الأخير رفض ذلك دون أن يفعل شيئا بالمقابل على أمل أن تفوز إدارة جديدة في تشرين الثاني الماضي وتبطل القرار.

وختمت الرسالة بالتذكير بأن بومبيو أعاد فرض جميع العقوبات على إيران وأعلن عن عودة حظر بيع الأسلحة من جانب الأمم المتحدة على طهران.

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