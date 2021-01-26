سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إدارة بايدن تكشف موقفها من الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-26T18:12:05+0000
إدارة بايدن تكشف موقفها من الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني

شفق نيوز/ قال القائم بأعمال المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، الثلاثاء، إن سياسة الرئيس جو بايدن تدعم "حل الدولتين" الإسرائيلية والفلسطينية، "حيث تعيش إسرائيل في سلام وأمان إلى جانب دولة فلسطينية تنعم بمقومات البقاء".

وأضاف ميلز أن إدارة بايدن "تعتزم إعادة الدعم للفلسطينيين"، واتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

كما أكد أنها ستستمر في حث البلدان الأخرى على "تطبيع العلاقات مع إسرائيل"، لكنها تقر أنه "لا بديل عن السلام الإسرائيلي الفلسطيني"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

related

حمد بن جاسم يسمي الرئيس الامريكي الجديد

Date: 2020-10-23 06:40:28
حمد بن جاسم يسمي الرئيس الامريكي الجديد

بايدن يكشف أولويات حكومته "التاريخية"

Date: 2021-01-08 20:28:37
بايدن يكشف أولويات حكومته "التاريخية"

استطلاع يصدم ترامب.. ويضع بايدن في الصدارة

Date: 2019-06-17 07:31:39
استطلاع يصدم ترامب.. ويضع بايدن في الصدارة

بعد تثبيت فوزه رسمياً.. بايدن يشن أعنف هجوم على ترامب

Date: 2020-12-15 04:45:40
بعد تثبيت فوزه رسمياً.. بايدن يشن أعنف هجوم على ترامب

بأموال طائلة.. على مَن راهن المقامرون في الانتخابات الأمريكية؟

Date: 2020-11-03 15:53:10
بأموال طائلة.. على مَن راهن المقامرون في الانتخابات الأمريكية؟

بريطانيا: الديمقراطية في امريكا لا يمكن أن تواجه بأقلية عنيفة

Date: 2021-01-19 13:34:06
بريطانيا: الديمقراطية في امريكا لا يمكن أن تواجه بأقلية عنيفة

رسميا .. الديمقراطيون يرشحون بايدن لخوض الانتخابات ضد ترامب

Date: 2020-08-19 04:20:06
رسميا .. الديمقراطيون يرشحون بايدن لخوض الانتخابات ضد ترامب

بايدن "الحزين" يوجه طلباً عاجلاً لترامب: ما يحدث لا يمت للاحتجاج بصلة

Date: 2021-01-06 21:14:07
بايدن "الحزين" يوجه طلباً عاجلاً لترامب: ما يحدث لا يمت للاحتجاج بصلة