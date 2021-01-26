إدارة بايدن تكشف موقفها من الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني

شفق نيوز/ قال القائم بأعمال المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، الثلاثاء، إن سياسة الرئيس جو بايدن تدعم "حل الدولتين" الإسرائيلية والفلسطينية، "حيث تعيش إسرائيل في سلام وأمان إلى جانب دولة فلسطينية تنعم بمقومات البقاء".

وأضاف ميلز أن إدارة بايدن "تعتزم إعادة الدعم للفلسطينيين"، واتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

كما أكد أنها ستستمر في حث البلدان الأخرى على "تطبيع العلاقات مع إسرائيل"، لكنها تقر أنه "لا بديل عن السلام الإسرائيلي الفلسطيني"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.